Jahreshoch im Sentiment

In den letzten Wochen hat sich die Stimmungslage für Aktien in Deutschland gewandelt. Mit einem Wert von 15% erreicht das sentix Sentiment ein Jahreshoch. Endlich, so ist man geneigt zu sagen, ist die chronisch schlechte Stimmung der Anleger etwas gewichen – denn trotz eines Anstiegs von rund 60% seit den Tiefs im März wollte sich einfach keine gute Stimmung einstellen. Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel Mit unserem Digitalabo erhalten Sie folgende Vorteile: Unbegrenzter Online-Zugang …