MADRID (dpa-AFX) - Die spanischen Rechtspopulisten haben beim Versuch, die linke Regierung zu stürzen, eine herbe Abfuhr erlitten. Ihr Misstrauensantrag wurde von allen anderen Fraktionen im Madrider Parlament abgelehnt. 298 der insgesamt 350 Abgeordneten stimmten am Donnerstag gegen die Initiative zur Abwahl des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez. Nur die 52 Vertreter der umstrittenen Partei Vox, die von den meisten Medien und Beobachtern als "faschistisch" bezeichnet wird, gaben eine Ja-Stimme ab. Mit einer solch überwältigenden Mehrheit war in Spanien bisher keiner der vorangegangenen Misstrauensanträge zurückgewiesen worden.

Dass die Minderheitsregierung von Sánchez im Amt bleiben würde, stand zwar von vornherein fest. Mit Spannung war aber das Abstimmungsverhalten der konservativen Volkspartei (PP) von Oppositionschef Pablo Casado erwartet worden. Die PP, die die Regierung immer wieder in aller Schärfe kritisiert und deshalb bis zuletzt eine Enthaltung erwogen hatte, distanzierte sich am Ende mit ihrem "No" deutlich von Vox - obwohl die zweitstärkste Partei im "Congreso de los Diputados" damit nach Medienanalysen im Kampf um das rechte Lager weitere Wähler an die Rechtspopulisten verlieren könnte.