--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Gewinnprognose22.10.2020Linz - Das Ergebnis der voestalpine AG wird im laufenden Geschäftsjahr 2020/21von Sonderabschreibungen in Höhe von rund 200 Mio. EUR, insbesondere aufgrundvon Wertminderungen von Vermögenswerten sowohl bei voestalpine Texas als auch ingeringem Umfang bei voestalpine Tubulars, beeinflusst. Diese ergeben sichaufgrund des erwarteten Ergebnisses zum Ende des laufenden Geschäftsjahres imWesentlichen infolge globaler Disparitäten, ausgelöst durch die COVID-19-Pandemie, sowie notwendigen Anpassungen der mittelfristigen Ergebniserwartungenbei diesen Gesellschaften.Die Sonderabschreibungen sind weder zahlungswirksam noch beeinflussen sie dasEBITDA, wirken jedoch auf das EBIT.Aufgrund der Verbesserungen im gesamtwirtschaftlichen Umfeld erwartet derVorstand aktuell unter der Annahme keiner neuerlichen wesentlichenEinschränkungen durch behördlich verordnete Maßnahmen in Zusammenhang mit derCOVID-19-Pandemie, wie beispielsweise "Lockdowns", für das gesamte Geschäftsjahr2020/21 ein EBITDA in einer Bandbreite von 800 Mio. bis 1 Mrd. EUR.Rückfragehinweis:Peter FleischerHead of Investor RelationsTel.: +43/50304/15-9949Fax: +43/50304/55-5581mailto:peter.fleischer@voestalpine.comhttp://www.voestalpine.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: voestalpine AGvoestalpine-Straße 1A-4020 LinzTelefon: +43 50304/15-9949FAX: +43 50304/55-5581Email: IR@voestalpine.comWWW: www.voestalpine.comISIN: AT0000937503Indizes: WBI, ATX Börsen: WienSprache: DeutschWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/60326/4741548OTS: voestalpine AGISIN: AT0000937503