Zehn Technologien, unter anderem „5G+MEC", sind zu den zehn am stärksten wachsenden Technologien im globalen industriellen Internet geworden

SHENYANG, China, 22. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Die 2020 Global Industrial Internet Conference wurde am 18. Oktober in Shenyang, Provinz Liaoning, eröffnet. Bei dem Treffen veröffentlichte das China Industrial Internet Research Institute in Zusammenarbeit mit der Northeastern University den „Prospect of the Ten Most Growing Technologies of the Global Industrial Internet from 2020 to 2021". Zehn industrielle Internet-Technologien, wie z.B. „5G+MEC", wurden nach Angaben der Werbeabteilung der Stadtverwaltung Shenyang ausgewählt.

Bei diesen zehn Technologien handelt es sich um native Cloud-Technologie auf der Grundlage einer Container-Orchestrierungsmaschine, Low-Code-Entwicklungstechnologie für industrielle Systeme, ultradichte heterogene Technologie für den industriellen Bereich, „5G+MEC"-Technologie, End-to-End-Fusionstechnologie für das industrielle Internet, Technologie für den Aufbau von Echtzeit-Datenlagern, industrielle Ethernet-Technologie auf der Grundlage einer fortschrittlichen physikalischen Schicht, industrielle Internet-Intrusion-Detection-Technologie auf der Grundlage von KI, Technologie für die Verwaltung von Daten zur Block-Chain-Identifizierung und intelligente Anwendungstechnologie für industrielle Systeme auf der Grundlage von tiefgehendem Lernen.