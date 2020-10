NEW YORK (dpa-AFX) - Die anhaltende Profitabilität von Tesla hat am Donnerstag die Anleger erfreut. Die Aktien des US-Elektroautobauers waren in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht um mehr als fünf Prozent in die Höhe geschnellt und lagen zuletzt gut ein Prozent im Plus bei 427,83 US-Dollar. Damit zählten sie zu den besten Werten im leicht nachgebenden, technologielastigen Nasdaq 100 .

Tesla schrieb das fünfte Quartal in Serie schwarze Zahlen und bestätigte seine ambitionierten Jahresziele. Damit baute der Elektroautobauer seine Erfolgsserie aus - seit der Gründung 2003 war das Unternehmen noch nie über einen so langen Zeitraum profitabel. Zudem wuchs der Umsatz in den drei Berichtsmonaten bis Ende September überraschend stark und erreichte damit einen Rekordwert.