Transgourmet Deutschland erhält den Nachhaltigkeitspreis Logistik 2020 (FOTO)

Berlin/Wien/Bremen (ots) - Eine ganzheitliche Strategie für nachhaltige

Foodservice-Logistik mit Vorbildcharakter erhielt in diesem Jahr die meisten

Stimmen der Jury. Transgourmet Deutschland machte damit das Rennen und holte

sich den 9. Nachhaltigkeitspreis Logistik der Bundesvereinigungen Logistik

Österreich und Deutschland. Punktgleich auf Platz zwei sah die Jury Hello Fresh

und Ifco Systems.



Corona-bedingt fand die Preisverleihung nicht wie ursprünglich geplant im

Frühjahr in Wien statt, sondern am heutigen Donnerstag während des

ausschließlich mit Zuschauern im Internet durchgeführten Deutschen

Logistik-Kongresses. "Wir freuen uns, nun endlich einen angemessenen Rahmen

gefunden zu haben, um unseren diesjährigen Preisträger zu ehren", so Prof.

Thomas Wimmer, Vorstandsvorsitzender der BVL Deutschland.







dem Aufruf gefolgt und hatten der Jury ihre Projekte zur Begutachtung vorgelegt.

Thematisch spannt sich der Bogen der 13 Einreichungen von integrierten

Gesamtkonzepten über ein Kreislaufwirtschaftsmodell, Verpackungsoptimierung,

Citylogistik bis hin zu klimafreundlich gestalteten Standorten.



Der Foodservice-Spezialist Transgourmet hat eine klare Ausrichtung: "Wir wollen

in Deutschland das nachhaltigste Unternehmen unserer Branche sein", so Melanie

Prengel, Leitung Nachhaltigkeit. Seit 2013 integriert Transgourmet Deutschland

ökologische und soziale Ziele in alle Prozesse und Unternehmensbereiche.

Nachhaltigkeit ist damit ein zentraler Unternehmenswert, der durch folgende

Zielsetzungen unterlegt wird, die bis Ende des laufenden Jahres erreicht werden

sollen:



- Reduzierung der des spezifischen jährlichen Energieverbrauchs in der

Belieferung um 8,5 Prozent pro Tonne ausgelieferter Ware auf der Basis des

Jahres 2015

- Reduzierung des spezifischen jährlichen CO2-Ausstoßes in der Belieferung um

8,3 Prozent pro Tonne ausgelieferter Ware auf der Basis des Jahres 2015

- Fortlaufender Test und Implementierung innovativer Mobilitäts- und

Logistiklösungen.



Eine Maßnahme des Unternehmens, das eine Flotte von rund 900 LKW unterhält, ist

es, jedes Jahr mindestens 10 Prozent des Bestandes durch Neufahrzeuge mit der

jeweils aktuellen Abgasnorm zu ersetzen. Um Treibstoff einzusparen, werden

elektrische Kühlaggregate eingesetzt, die Geschwindigkeit der Fahrzeuge wird auf

82 Kilometer in der Stunde gedrosselt und die Fahrer erhalten ein spezielles

Training in spritsparendem



Fahren. Seit 2016 werden die 18-Tonner-Diesel-LKW systematisch durch 16-Tonner

ersetzt. Bei unverändertem Gewicht der transportierten Ware spart Transgourmet







