P&G Beauty kündigt die Einführung seines ersten wiederverwendbaren und wiederbefüllbaren Aluminiumflaschensystems für Head & Shoulders, Pantene Pro-V, Herbal Essences und Aussie in Europa an

Schwalbach am Taunus (ots) -



- Die Einführung des ersten P&G Beauty Aluminium-Mehrwegflaschen- und

Nachfüllsystems in der Haarpflege versetzt Millionen von Haushalten in die

Lage, Verpackungen zu reduzieren, wiederzuverwenden und zu recyceln.

- Bedeutsamer nächster Schritt auf dem Weg hin zu den im Juni 2020 angekündigten

Zielen für Responsible Beauty 2030



P&G Beauty bringt eine Verpackungsinnovation für seine Haarpflegemarken auf den

Markt, die verantwortungsbewussten Konsum und die Kreislaufwirtschaft fördert

und die Art und Weise verändern wird, wie Shampoo-Flaschen gekauft, verwendet

und entsorgt werden. Gleichzeitig setzt P&G Beauty sein Engagement fort, eine

positive Kraft für die Schönheit in der Welt zu sein und dabei für mehr

Nachhaltigkeit im Alltag zu sorgen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Erstmals vorgestellt wurde das neue Aluminiumflaschensystem heute bei einemLive-Panel von Nachhaltigkeitsexperten im Rahmen des Reuters ResponsibleBusiness Summit zum Thema The Window is Now: Advancing Responsible Beauty inEurope . Ab 2021 werden die Marken Head & Shoulders, Pantene Pro-V, HerbalEssences und Aussie die rund 200 Millionen europäischen Haushalte* in die Lageversetzen, wiederzuverwenden und zu recyceln und damit weniger Verpackungen zuverbrauchen.Die führenden Beautymarken werden ein Nachfüllsystem für Shampoo einführen, dasaus einer neuen, wiederverwendbaren Flasche aus 100 % Aluminium und einemrecycelbaren** Nachfüllbeutel mit 60 % weniger Plastik besteht (pro ml imVergleich zu einer Standard-Shampooflasche). P&G Beauty ist auf gutem Wege, bisEnde 2021 den Einsatz von Neuplastik in Shampoo- und Pflegespülungsflaschen um50 % gegenüber 2016 zu reduzieren. Gleichzeitig wird P&G Beauty alle seineShampoo- und Pflegespülungsflaschen vollständig recycelbar machen. Die Maßnahmeninsgesamt werden zu einer Einsparung von jährlich 300 MillionenNeuplastikflaschen in Europa führen.In seinem Vortrag bei der Veranstaltung sagte Artur Litarowicz, Senior VicePresident und General Manager P&G Europe Haircare: "Wir müssen jetzt beginnen,das Blatt in der Kunststoffabfallkrise zu wenden, und wir haben keine Zeit zuverlieren, wenn es darum geht, unseren Planeten zu schützen. Deshalb freue ichmich, mit 'the good refill system' eine Verpackungsinnovation ankündigen zukönnen, die es ab 2021 unseren Verbrauchern ermöglicht, eine schöne,wiederverwendbare Aluminiumflasche und Nachfüllpacks zu verwenden. Das neueSystem wird für Head & Shoulders, Pantene Pro-V, Herbal Essences und Aussieeingeführt. Wir wissen aber auch, dass dies erst der Anfang ist. Es gibt noch so