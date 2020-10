Andersen Global erweitert karibische Plattform mit Chancery Chambers

Im Zuge seines weiteren Expansionskurses in der Ostkaribik schließt Andersen Global einen Kooperationsvertrag mit der Rechtsanwaltkanzlei Chancery Chambers in Barbados ab.

„Wir sind bestrebt, auch weiterhin unseren Ruf als Benchmark-Organisation für Qualität und branchenführende Kundenlösungen aufrechtzuerhalten. Wir sind überzeugt, dass dies am besten durch Investition in unsere Mitarbeiter und unsere Kanzlei bewerkstelligt werden kann“, so Sir Trevor. „Unser Fokus liegt auf der Zukunft und darauf, den Grundstein für die nächste Generation zu legen. Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global ist der nächste Schritt für unsere Kanzlei, um unseren Kunden die Ressourcen einer globalen Organisation bieten zu können und ein Umfeld zu prägen, in dem die persönliche und berufliche Entwicklung unserer Mitarbeiter gefördert wird.“

„Die Entscheidung, mit Chancery Chambers zusammenzuarbeiten, war nicht schwierig, da sie zu den führenden Kanzleien in ihrem Markt zählen“, so Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. „Wir freuen uns auf die bevorstehende Zusammenarbeit und sind von ihrem Engagement für Eigenverantwortung tief beeindruckt. Wir sind der Überzeugung, dass ihre Kompetenzen mit denen unserer anderen Partnerkanzleien der Region synergetisch sind. Unsere geteilten Werte und gemeinsame Vision bieten ein solides Fundament für stabile Arbeitsbeziehungen und den Aufbau einer herausragenden Kanzlei in der Karibik.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich getrennten, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 209 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

