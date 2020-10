Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) - Knapp eine Millionen Packungen Pasta (490 Tonnen) und dazu nochjede Menge Saucen und Pesto transportiert die im italienischen Parma ansässigeBarilla Gruppe seit März 2020 pro Zug von Italien nach Deutschland - und dasdreimal pro Woche. Im Jahr spart Barilla damit mehr als 6.000 Tonnen CO2 ein.Möglich macht das eine von Barilla eigens initiierte Zugverbindung zwischenFontevivo und Ulm. Barillas Engagement an der Umweltfront in Deutschland wurdegestern am 21. Oktober in Berlin anlässlich der Verleihung des DeutschenLogistik-Preises durch die Bundesvereinigung Logistik gefeiert. Dank desProjekts 'Von der Straße auf die Schiene: Nachhaltigkeit als ganzheitlichesKonzept' wurde die Barilla Gruppe unter die Finalisten der besten Initiativen imBereich der ökologischen und logistischen Nachhaltigkeit gewählt."Die ökologische Nachhaltigkeit, in der die Barilla Gruppe seit vielen Jahrenführend ist, umfasst die gesamte Lieferkette, einschließlich der Logistik," sagtBastian Diegel, Customer Service & Demand Planning & Sustainability ManagerBarilla Deutschland. "Das intermodale Transportprojekt zwischen Norditalien undSüddeutschland war eine echte Herausforderung und ist in Europa einzigartig,zumal der nur 560 Kilometer lange Abschnitt, der Parma mit Langenau verbindet,normalerweise dem Straßentransport vorbehalten ist. Wir sind überaus zufriedenmit den Ergebnissen, die diese moderne Art des Transportwesens bei derReduzierung der Emissionen und der Gewährleistung pünktlicher Lieferungenerzielt hat."GERINGERE CO2-EMISSIONEN für die Mission "Gut für dich, gut für den Planeten"Das Projekt wurde im März 2020 ins Leben gerufen und ging anfänglich pro Wochemit zwei Zügen zwischen Italien und Deutschland an den Start. Ende Juni wurdediese Zahl auf drei Züge pro Woche erhöht und künftig könnten sogar vier Zügepro Woche verkehren. Jeder Zug - bestehend aus 16 Waggons mit insgesamt 32Containern - transportiert durchschnittlich 600 Tonnen Barilla Lebensmittel,hauptsächlich Pasta (490 Tonnen), gefolgt von Saucen (60 Tonnen) und Pesto (40Tonnen): ein wichtiger Meilenstein für den Transport für Lebensmittel "Made inItaly".Der Sonderverkehr verbindet Parma mit dem süddeutschen Ulm. Von dort aus sind esnur wenige Kilometer bis zum Lager in Langenau. Barilla konnte so eineerhebliche Optimierung hinsichtlich der Umweltbelastungen sowie derorganisatorischen Effizienz erzielen. Insgesamt wird der CO2-Ausstoß imVergleich zum Straßentransport um durchschnittlich 70% pro Jahr reduziert. Das