Raffles Portfolios VCC ernennt R.E.Lee Capital zum Fondsmanager

Singapur, 22. Oktober 2020. Raffles Financial Group Limited (CSE: RICH) (Frankfurt: 4VO) (OTC: RAFFF) („Raffles“ oder das „Unternehmen”) freut sich, die Gründung von Raffles Portfolios Variable Capital Company („VCC“) in Singapur unter den neuen Rahmenbedingungen der Finanzregulierungsbehörde Monetary Authority of Singapore (MAS) und der Aufsichtsbehörde Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) bekannt zu geben.