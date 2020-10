Jahres-Info am 12.11. bei dm: herzliche Einladung zur Teilnahme / Corona-Antiköpertest ab sofort bei dm erhältlich (FOTO) Karlsruhe (ots) - Wir haben heute zwei wichtige Informationen für Sie:

1. Am 12. November möchten wir Sie im Rahmen einer Pressekonferenz über die Entwicklungen von dm im Geschäftsjahr 01.10.2019-30.09.2020 informieren. Über folgende Fragen möchten wir mit Ihnen in den Dialog kommen: Wie können wir gemeinsam mit den politisch Verantwortlichen Voraussetzungen für ein angenehmes und sicheres Einkaufen schaffen? Welche Services können wir unseren Kunden in unsteten Zeiten bieten? Wie engagieren wir uns für eine zukunftsfähige Gesellschaft? Welche wirtschaftliche Entwicklung hat die Arbeitsgemeinschaft geleistet? Wie ist die Perspektive für den Einzelhandel und insbesondere für dm? Da wir vielfach danach gefragt werden, wollen wir uns auch der Frage nach der Zukunft der Innenstädte widmen.