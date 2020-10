Berlin (ots) - Kurz vor der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens hat die Lufthansa den bisherigen Marktführer Easyjet in Berlin überflügelt. "In derKrise zeigt sich, auf wen Verlass ist. Wir sind jedenfalls stolz darauf,pünktlich zum Start des Hauptstadtflughafens wieder Marktführer in Berlin zusein", sagte Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr dem Fachdienst "TagesspiegelBackground Verkehr & Smart Mobility" (Freitagausgabe). Mit mehr als 30 ProzentMarktanteil liegt die Lufthansa inzwischen vorne, Easyjet und Ryanair kommenjeweils auf rund 16 Prozent. Das geht aus Zahlen der Flugdatenbank OAG und derFluglinien hervor. "Die Lufthansa-Gruppe bietet aktuell doppelt so viele Flügevon und nach Berlin an wie die Nummer zwei", sagte Spohr. "Von 15.000 Flügen,die im September und Oktober in der Hauptstadt starten, entfallen ein Drittelauf unsere Airlines." Während die Fluglinien der Lufthansa-Gruppe die meistenVerbindungen weiterhin anbieten, aber seltener und mit kleineren Maschinenfliegen, stellt Easyjet beispielsweise innerdeutsche Verbindungen dauerhaft ein.Die ehemalige Nummer eins in Berlin plant, die Hälfte der Flotte aus derdeutschen Hauptstadt abzuziehen. Allein mit der Pandemie lasse sich die radikaleSchrumpfkur von Easyjet nicht erklären, kritisierte die Gewerkschaft Verdi.https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/lufthansa-chef-zum-ber-carsten-spohr-wir-sind-wieder-marktfuehrer-in-berlin/26299442.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/2790/4741836OTS: Der Tagesspiegel