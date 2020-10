Moody's zieht angesichts des marktführenden Second-Party Opinion Service seiner Tochtergesellschaft Vigeo Eiris sein Produkt zur Bewertung von grünen Anleihen zurück

Moody's gab heute bekannt, dass es sein Produkt „Green Bond Assessment“ (GBA) eingestellt hat. Grund ist der marktführende Second-Party Opinion-Service (SPO) für nachhaltige Anleihen, der von Moody's Tochtergesellschaft Vigeo Eiris (VE) angeboten wird. Dieser Schritt folgt auf die kürzlich angekündigte Gründung der Moody's ESG Solutions Group und auf die Erweiterung der ESG-Kapazitäten von Moody's im vergangenen Jahr durch Investitionen in VE, einen globalen Pionier in den Bereichen ESG-Bewertungen, Daten, Tools und nachhaltige Finanzen, sowie in Four Twenty Seven, einen führender Anbieter von Klimarisikoanalysen.

VE bietet eine Reihe führender nachhaltiger Finanzlösungen an, darunter einen kürzlich verbesserten SPO-Service für grüne, soziale, Nachhaltigkeits- und Übergangsanleihen sowie Nachhaltigkeitsratings von Emittenten, die eine eingehende und zukunftsorientierte Bewertung der Nachhaltigkeitsreferenzen eines Unternehmens ermöglichen. Im Hinblick auf das marktführende SPO-Produkt von VE hat Moody's Investors Service (MIS) das GBA-Produkt eingestellt und heute alle ausstehenden GBAs zurückgezogen.