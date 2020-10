Bahnmesse Innotrans nochmals verschoben - jetzt auf 2022

BERLIN (dpa-AFX) - Die internationale Bahntechnikmesse Innotrans in Berlin wird wegen der Corona-Pandemie erneut verschoben. Ursprünglich sollte sie im September stattfinden, dann wurde sie auf April 2021 verschoben - und ist nun für den 20. bis 23. September 2022 terminiert, wie die Messe Berlin am Donnerstag mitteilte. "Ausschlaggebend waren letztlich die fehlende Planungssicherheit und die Prognose der Entwicklung der Pandemie in den nächsten Monaten", sagte Messe-Geschäftsführer Christian Göke./brd/DP/jha