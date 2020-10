PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa sind am Donnerstag überwiegend wenig verändert aus dem Handel gegangen. Der Fokus lag wie bereits an den vorangegangenen Handelstagen auf den Verhandlungen um ein US-Konjunkturpaket auf der einen Seite und weltweit steigenden Corona-Infektionszahlen auf der anderen.

An der Börse in Warschau schloss der Wig-20 0,08 Prozent höher bei 1624,70 Einheiten. Der breiter gefasste Wig ging prozentual unverändert bei 47 910,38 Punkten aus dem Handel. Unter den Einzelwerten gewannen Santander Bank Polska und Cyfrowy Polsat jeweils mehr als 3 Prozent.