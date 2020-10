Sperrfrist: 22.10.2020 17:00

Berlin (ots) - Gewinner aus Australien, Deutschland, Italien, Philippinen /

Geschäftsideen von Batteriesystemen, Steuerungssoftware, Wärmemanagement bis

Solarbeleuchtung prämiert / 570 Bewerbungen aus 90 Ländern eingegangen





Die Gewinner des internationalen Start Up Energy Transition (SET) Award 2020 fürdie innovativsten und wirkungsvollsten Geschäftsmodelle in den BereichenEnergiewende und Klimaschutz stehen fest: instagrid (Deutschland) in derKategorie Erneuerbare Energien und Materialien, SwitchDin (Australien ) in derKategorie Digitale Energiesysteme, Enerbrain (Italien) in der KategorieEnergieeffizienz, EcoG (Deutschland ) in der Kategorie Smarte Mobilität sowieLiter of Light (Philippinen ) in der Kategorie Sonderpreis: Energiezugang undUN-Nachhaltigkeitsziel 7.Die ausgezeichneten Unternehmen setzten sich in der Jurysitzung während der SETWeek, die in diesem Jahr erstmalig und coronabedingt an Stelle des SET TechFestivals virtuell veranstaltet wurde, durch. Bei der vierten Auflage des SETAwards präsentierten die 15 Finalisten, die im Frühjahr aus 570 Bewerbungen aus90 Ländern ausgewählt wurden, ihre Ideen vor der internationalen, hochkarätigenFachjury.Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung: "Energiewende undKlimaschutz benötigen genau den frischen Wind und die neuen Ideen, die vonStart-Ups kommen. Davon gibt es eine ganze Menge, wie die vielen eingegangenBewerbungen zeigen. Das ist gut, denn mit innovativen Lösungen und smartenAnsätzen gestalten wir die klimafreundliche Zukunft. Diesen Schwung wollen wirmit der SET-Initiative mitnehmen. Das große internationale Engagement bestärktdie Arbeit des Netzwerks."Einen aktuellen Einblick in die Branche bietet die SET100-Liste. Jährlichveröffentlicht die SET-Initiative die 100 innovativsten und vielversprechendstenBewerber des SET Awards. Die Zusammenstellung verdeutlicht, dass in allen Teilender Welt mit großem Ideenreichtum für Klimaschutz und die Ziele der Energiewendegearbeitet wird.Die Gewinner des SET Award 2020:https://instagrid.co/ , Deutschland (Kategorie Erneuerbare Energien undMaterialien): instagrid entwickelt tragbare Batteriesysteme. Die "Softwaredefined Battery" Technologie des Stuttgarter Start-ups ersetzt klassischeGeneratoren wie etwa Dieselaggregate. Mit dieser kostengünstigen undemissionsarmen Neuerung bietet instagrid diversen Branchen eine überzeugende