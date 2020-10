Aerogen beteiligt sich an der Entwicklung von mehr als 15 potenziell gegen COVID-19 wirksamen Inhalaten

Aerogen , der Weltmarktführer bei der Medikamentenverabreichung in Aerosolform, gab heute Einzelheiten zu einem breit gefächerten gemeinschaftlichen Streben zur Unterstützung pharmazeutischer Unternehmen auf der ganzen Welt bei der Entwicklung von Impfstoffen und Behandlungen für COVID-19 bekannt. Bisher wurden mehr als zehn Millionen Patienten weltweit sicher und effektiv mit Aerogens Technologie zur Medikamentenverabreichung behandelt 1,5–7 . Mit den fortschreitenden gemeinschaftlichen Bemühungen der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Bekämpfung der Pandemie besteht ein nie zuvor dagewesenes Interesse an der Verabreichung antiviraler Medikamente in Form von Inhalaten. Aufgrund dieser gesteigerten Nachfrage ist Aerogen bereits an mehreren Initiativen zur Entwicklung von Medikamenten gegen COVID-19 in Zusammenarbeit mit führenden Pharmaunternehmen und bedeutenden akademischen Gruppen beteiligt gewesen.

Aerogen Ultra (Photo: Business Wire)

Aerogens auf einem geschlossenen Schlauchsystem basierende Technologie, die wesentliche Bedenken in Bezug auf die Sicherheit ausräumt und die Behandlungsergebnisse verbessert5–8, kommt in Krankenhäusern rund um den Globus zur Verabreichung von Medikamenten in Aerosolform an kritisch an COVID-19 erkrankten und künstlich beatmeten Patienten zum Einsatz1. Aerogen prognostizierte schon früh, welche kritische Rolle die Entwicklung neuer inhalativ eingesetzter Medikamente letztendlich im Kampf gegen COVID-19 spielen würde, und stellte bereits im März des laufenden Jahres eine COVID-Reaktionseinheit zusammen, die Projekte zur Erforschung potenzieller Behandlungen und Impfstoffe unterstützen sollte. Diese Reaktionseinheit arbeitet nun gemeinsam mit Pharmaunternehmen weltweit, um die sichere Verabreichung therapeutischer Inhalate sicherzustellen. Einige dieser Entwicklungskooperationen werden bereits klinischen Studien unterzogen, während andere kurz davor stehen, in den kommenden Wochen und Monaten im Rahmen von Studien an moderat und schwer an COVID-19 erkrankten Patienten getestet zu werden.