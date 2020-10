NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat sich am Donnerstag die Stimmung nach einem verhaltenen Start etwas aufgehellt. Für Beruhigung sorgten Aussagen der Sprecherin des Repräsentantenhauses, der Demokratin Nancy Pelosi, wonach man bei den Verhandlungen über das Corona-Hilfspaket für die Konjunktur fast eine Einigung erzielt habe.

Der Dow Jones Industrial stand zuletzt 0,55 Prozent im Plus bei 28 367,17 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,51 Prozent auf 3453,24 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 bewegte sich hingegen zuletzt mit plus 0,03 Prozent auf 11 668,45 Punkte kaum vom Fleck.