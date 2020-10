Tragbares Kontrollgerät zur Einhaltung der sozialen Distanz mit allen Optionen zum Tragen, Aufladen und Datenabruf von Safe Spacer nun erhältlich

MODENA, Italien, 22. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Safe Spacer ist ein leichtes, tragbares Gerät, das Angestellten, Arbeitern und Besuchern hilft, einen sicheren Abstand einzuhalten, wodurch der Betrieb und der Aufenthalt in Fabriken, Büros, Museen, Hotels und an anderen Arbeitsplätzen und in öffentlichen Räumen stressfrei bleiben kann. Mit dem ab sofort verfügbaren Gerät erhalten Unternehmen eine einfache, aber effektive Lösung, die auf verschiedene Weise bequem getragen, aufgeladen und synchronisiert werden kann. Zudem bietet es umfangreiche Optionen zur Einbindung in großen Unternehmen, die ihre eigenen, geschützten Datensysteme nutzen.

Der Safe Spacer, der an ein Schlüsselbund, ans Armband oder an den Gürtel angehängt werden kann, ermittelt präzise, ob sich andere Safe Spacer innerhalb eines Radius von 2 m* befinden. Es alarmiert dann den Träger mit einem Licht-, Vibrations-, oder Tonsignal. Aufgrund der eingesetzten Ultrabreitband-Technologie wird dabei eine um das 10-fache genauere Ortungspräzision gegenüber Bluetooth erreicht. Optional können Informationen über „Zusammenstöße" gespeichert werden, um die Einhaltung des Abstands zu überwachen oder um die Kontaktnachverfolgung schneller durchzuführen.