JEFFERIES belässt TELEFONICA SA auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Telefonica vor Zahlen zum dritten Quartal von 4,40 auf 3,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Er bleibe vorsichtig, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der spanische Telekommunikationskonzern habe zwar sowohl seine Kosten als auch die Investitionsausgaben klar im Griff, aber der Gegenwind von Seiten der Pandemie und vom Devisenmarkt sei stark. Dellis reduzierte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie bis 2022./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 14:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2020 / 14:21 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Telefonica Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de