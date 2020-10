Wichtiger Meilenstein im Insolvenzverfahren der Wirecard AG erreicht - Erfolgreicher Verkauf von Wirecard North America

Erfolgreicher Verkauf von Wirecard North America

Wichtiger Meilenstein im Insolvenzverfahren der Wirecard AG erreicht

Aschheim/München, 22. Oktober 2020. Die Wirecard Acquiring & Issuing GmbH, eine 100prozentige Tochtergesellschaft der Wirecard AG, hat ihre Anteile an Wirecard North America Inc. an Syncapay Inc. verkauft, eine US-Holding-Gesellschaft, die sich auf leistungsstarke Zahlungsdienstleister fokussiert. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.

Wirecard North America ist einer der Marktführer in den USA für die Ausgabe von Prepaid-Kreditkarten für Auszahlungen, Incentive- und Kompensationszahlungen. Der Erwerb ist die zweite große Übernahme durch Syncapay in diesem Sektor nach der Akquisition von daVinci Payments in 2017. Die Übernahme wird von durch die Investment-Management-Firma Centerbridge Partners L.P. beratene Fonds finanziert, die auch Mehrheitsgesellschafter von Syncapay werden. Weitere Syncapay Gesellschafter sind Bain Capital Ventures, Silversmith Capital Partners, MissionOG und NYCA.

Bereits im August hatte Wirecard Acquiring & Issuing ihre brasilianische Tochtergesellschaft an die NASDAQ-börsennotierte PagSeguro-Gruppe verkauft. Diese Transaktion wird voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen.

"Wir sind sehr zufrieden mit dieser Lösung für Wirecard North America. Mit dieser Transaktion haben wir einen wichtigen Meilenstein bei der Verwertung des Vermögens der Wirecard AG im besten Interesse der Gläubiger erreicht", sagte Insolvenzverwalter Dr. Michael Jaffé.

Weitere Informationen:

Dr. jur. Michael Jaffé zählt zu den erfahrensten und renommiertesten Insolvenzverwaltern Deutschlands. Er wird seit über zwei Jahrzehnten regelmäßig von den Gerichten in schwierigen und großen Insolvenzfällen bestellt, in denen es darum geht, das Vermögen für die Gläubiger zu sichern und bestmöglich zu verwerten. Eine besondere Expertise liegt dabei auf mehrstufigen Konzerninsolvenzverfahren und Verfahren mit grenzüberschreitenden Sachverhalten oder schwierig zu verwertenden Vermögensgegenständen. Zu den national und international bekanntesten Insolvenzverfahren von Dr. jur. Michael Jaffé zählen der Medienkonzern KirchMedia des verstorbenen Dr. Leo Kirch, der vormals weltweit tätige Speicherchip-Hersteller Qimonda sowie die deutschen Tochtergesellschaften der Petroplus-Gruppe. Darüber hinaus gelang es ihm, unter anderem die Sanierung des Wohnwagen-Produzenten Knaus Tabbert, der Grob Aerospace sowie der Cinterion Wireless Modules Holding GmbH erfolgreich abzuschließen.