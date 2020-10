Bielefeld (ots) - Wer an Jahren schon etwas älter ist, weiß: Früher tat es, wenn

kein Toilettenpapier vorhanden gewesen war, auch die Zeitung von vorgestern. Und

Fernreisende wissen darüber hinaus: In Südasien sowie Teilen Südostasiens und

des arabischen Raums reinigt man sich den sogenannten Allerwertesten auch ohne

Papier - nur mit Wasser und der linken Hand.



Es geht. Aber so weit muss es in Deutschland nicht kommen. Die zweite Welle bei

den Hamsterkäufen wogt zwar schon hoch. Doch aus den Erfahrungen im Frühjahr

lässt sich lernen: So heftig die verängstigten Hamsterer auch zuschlagen,

irgendwann ist jeder Vorratsraum gefüllt.







Bis dahin aber sorgen Hamsterkäufe für unnötigen Stress. Um den totalenAusverkauf nicht nur bei Toilettenpapier, sondern auch bei anderenHygieneartikeln sowie haltbaren Lebensmitteln wie Nudeln, Reis , Hefe und Mehl zuvermeiden, führt vermutlich erneut kein Weg an Mengenbeschränkungen fürEinkäufer vorbei. Alles andere macht nur unnötigen Stress - bei denBeschäftigten in der Logistik, im Handel und bei der Mehrheit der besonnenenVerbraucher. Stress, der im Übrigen von Wichtigerem wie Abstand halten, Gesichtabdecken und Hygiene abhält.