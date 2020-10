Hilton Effect Foundation gibt Förderungszuwendungen für 2020 bekannt und erzielt die Summe von 1 Million US-Dollar zugunsten globaler COVID-19-Gemeinschaftshilfsbemühungen

Hilton Effect Foundation reveals 2020 grants and achieves $1 million in global COVID-19 community response efforts. (Graphic: Hilton Effect Foundation)

„Ein Kernbestandteil der Arbeit der Hilton Effect Foundation besteht darin, unsere Gemeinden weltweit in guten wie in schlechten Zeiten zu unterstützen“, so Kate Mikesell, President der Hilton Effect Foundation. „Seit Beginn der Pandemie achten wir besonders auf die Angaben kommunaler Führungspersonen zu den direkten und indirekten Herausforderungen, die durch COVID-19 entstehen. Ihrem Feedback folgend konzentrierten wir unsere Zuwendungen so, dass eine inklusive Erholung und die Stärkung der gesellschaftlichen Resilienz gefördert werden.“

Die Bewilligungen der Hilton Effect Foundation haben das Ziel, einige der dringendsten humanitären Erfordernisse anzusprechen, die durch die Pandemie entstanden sind: Ernährungssicherheit, Sanitärfragen/Hygiene, ökonomische Sicherheit und saubere Luft und sauberes Wasser. Im Einklang mit der Selbstverpflichtung von Hilton zum Respekt vor den Menschenrechten, der Förderung von Gleichstellung verschiedener Ethnien und der Förderung eines inklusiven Wachstums für alle priorisierte die Foundation Organisationen, die auf diesen Bedarf reagieren und gleichzeitig Minderheitengruppen und andere anfällige Gemeinden unterstützen, die von der Pandemie unverhältnismäßig stark betroffen sind.

Terence Lester, Executive Director des Förderungsempfängers Love Beyond Walls, einer Organisation, die gesellschaftliche Bedürfnisse und die Unterstützung benachteiligter Menschen, einschließlich Obdachloser, besonders in den Mittelpunkt rückt, sagte: „Wir sind alle miteinander verbunden und können einander in diesen schwierigen Zeiten helfen. Deshalb ist es so wichtig, dass Organisationen wie Love Beyond Walls sich mit der Hilton Effect Foundation zusammentun, um lokale Gemeinden zu unterstützen, die besonders stark von der globalen Pandemie betroffen sind. Gemeinsam können wir einen Unterschied machen und eine gerechtere und integrativere Welt schaffen.“