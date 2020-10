GOLDMAN SACHS belässt Unilever NV auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever NV nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 61 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Dem Konsumgüterkonzern sei fürs Erste die Rückkehr zu einem Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich gelungen, schrieb Analyst John Ennis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings müsse das Unternehmen nun sein Produktportfolio überprüfen, um dieses Niveau nachhaltig halten zu können./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 19:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Unilever Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de