BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Homeoffice:



"Das Homeoffice ist ein sozialer Killer. Das ist sehr plakativ, aber im Kern richtig. Wer dauerhaft von zu Hause arbeitet, entfremdet sich von seinen Kollegen und von seinem Arbeitgeber. In der Corona-Krise zeigt sich eindrucksvoll, welchen sozialen Wert Arbeit hat. Es fehlt der tägliche Austausch, der zufällige Plausch, die Anregung durch Ideen anderer. Und es leidet das Zusammengehörigkeitsgefühl der Belegschaft. Sicherlich, das Homeoffice gehört in eine moderne Arbeitswelt, in der gerne von Work-Life-Balance gesprochen wird. Und es ist auch sinnvoll, gerade jetzt über ein Recht auf Homeoffice nachzudenken, wie es Arbeitsminister Hubertus Heil fordert. Nur sollte auch der soziale Aspekt von Arbeit nicht vergessen werden. Partielle Arbeit von zu Hause aus erleichtert vieles: die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger Angehöriger; die Möglichkeit, Handwerker ins Haus zu lassen oder mal in Ruhe besondere Aufgaben zu erledigen. Doch immer sollten diese Möglichkeiten zeitlich begrenzt bleiben."