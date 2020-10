CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zum Messerangriff in Dresden:

"Vor dem Hintergrund von Ereignissen wie in Dresden muss die Frage erlaubt sein, was schwerer wiegt: der Schutz ausländischer Terroristen vor Gefährdung in ihrem Heimatland oder die Sicherheit der eigenen Bevölkerung. Die Antwort kann nur sein: Schwere Straftäter und terroristische Gefährder müssen auch in Länder wie Syrien konsequent abgeschoben werden. Das hilft allen Menschen hier - auch den vielen friedlichen Geflüchteten."/yyzz/DP/he