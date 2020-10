23.10.2020 / 07:00

Medienmitteilung vom 23. Oktober 2020



Zwischenbericht der BB Biotech AG per 30. September 2020

Erhöhte Übernahmeaktivitäten bei Biotechunternehmen im 3. Quartal 2020 - Erfreuliche 9-Monats-Performance für BB Biotech



Nach einem sehr starken 2. Quartal gab der Nasdaq Biotechnology Index im 3. Quartal geringfügig nach (-0.8%). Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich bei BB Biotech, deren Aktie nach einem kräftigen Kursplus im Vorquartal von 31.1% in CHF im 3. Quartal 3.4% in CHF und 4.3% in EUR korrigierte. Der Innere Wert des Portfolios (NAV) sank um 10.9% in CHF, 12.1% in EUR und 8.3% in USD. Daraus resultiert für das 3. Quartal ein Nettoverlust von CHF 395 Mio. gegenüber einem Nettoverlust von CHF 382 Mio. im gleichen Vorjahresquartal. Auf kurze Sicht hatten die längerfristig bestehenden Small- und Mid-Cap-Positionen einen negativen Effekt auf die Quartalsperformance von BB Biotech. Mit dem Ausbruch der Pandemie ist der Biotechsektor ins Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit und der breiten Investorengemeinde gerückt. Die Gesundheitsbranche arbeitet intensiv an der Entwicklung von Lösungen, wobei sie das gesamte technologische Spektrum ausschöpft, darunter Diagnostika, Geräte, Therapeutika und Impfstoffe. Während das Investment Management Team die Schnelligkeit und Innovationskraft der Branche bei der Suche nach Lösungen begrüsst und die erfolgreiche Entwicklung wirksamer SARS-CoV2 Impfstoffe erwartet, schaut es auch auf den Newsflow in anderen Bereichen, zum Beispiel bei Krebsmedikamenten.



Die 9-Monats-Performance der BB Biotech-Aktie fällt nach wie vor erfreulich aus mit einer Gesamtrendite von 7.6% in CHF und 8.3% in EUR und einem Anstieg des NAV von 3.0% in CHF, 3.7% in EUR und 8.3% in USD. Der Reingewinn in dieser Periode belief sich auf CHF 26 Mio. gegenüber CHF 172 Mio. im Vorjahreszeitraum. Nach einem sehr starken 2. Quartal gab der Nasdaq Biotechnology Index im 3. Quartal leicht nach (-0.8%), verzeichnet aber immer noch eine zweistellige Gesamtrendite von 12.9%. Die breiten Gesundheitsmärkte, die durch den MSCI World Health Care Index abgebildet werden, beendeten das 3. Quartal 4.9% fester, womit sich ihre YTD-Performance auf insgesamt 6.7% summiert. Einzelne Unternehmen profitierten zwar von M&A-Aktivitäten, aber die Senkung übermässig hoher Erwartungen an therapeutische Modalitäten zur Behandlung von SARS-CoV2-Infektionen belastete die Gesamtperformance des Sektors. Darüber hinaus haben Anleger angesichts der bereits laufenden Briefwahl für die US-Präsidentschaftswahl damit begonnen, Kapital aus dem Sektor abzuziehen, obwohl den Debatten über Medikamentenpreise weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird. Dagegen blühte der IPO-Markt weiter auf, während kleinere und mittelgrosse bereits notierte Biotechunternehmen zu kämpfen hatten.