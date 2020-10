Drone Delivery Canada erhält Genehmigung für kommerziellen BVLOS-Drohnenlieferbetrieb

TORONTO (ONTARIO), 22. Oktober 2020. Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT; OTC: TAKOF; Frankfurt: A2AMGZ oder ABB.F) (das „Unternehmen“ oder „DDC“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 16. Oktober 2020 von Transport Canada (Anm.: kanadisches Verkehrsministerium) ein Sonderflugbetriebszertifikat (Special Flight Operations Certificate/„SFOC“) für die kommerzielle Drohnenlieferung außerhalb der Sichtweite (Beyond Visual Line of Sight/„BVLOS“) im Rahmen des Drohnenflugbetriebs im Zusammenhang mit COVID-19 zur Versorgung der Beausoleil First Nation („BFN“), wie zuvor am 4. Juni 2020 angekündigt, erhalten hat.