Tesla mit starkem Ergebnis und Expansionsplänen – Aktie vor Gewinnmitnahmen

Das Bundeskartellamt hat dem Einstieg von Tesla beim Autozulieferer ATW mit Sitz im rheinland-pfälzischen Neuwied zugestimmt. Auch die jüngsten Geschäftszahlen von Tesla sind ermutigend, doch die Aktie schwächelt.

Die ATW gehörte bisher dem kanadischen Hersteller ATS Automation Tooling Systems. Er hatte angekündigt, seinen Standort in Rheinland-Pfalz zu schließen. Tech-Milliardär Elon Musk, der in Grünheide bei Berlin eine Fabrik für Elektroautos baut, will nun die Stellen bei dem Neuwieder Autozulieferer retten. Mit seinen rund 210 Beschäftigten arbeitet er für Konzerne wie BMW, Daimler und VW.

Musk hatte bereits 2016 mit der Firma Grohmann in Prüm ein anderes Unternehmen in Rheinland-Pfalz gekauft. Es rutschte zwar 2017 in die roten Zahlen, doch war dies auf die Entscheidung zurückzuführen, die Aufträge externer Kunden nicht mehr auszuführen. Seit 2019 schreibt Grohmann wieder schwarze Zahlen.

Der für kommendes Jahr geplante Produktionsstart von Tesla in der neuen Fabrikbei Berlin dürfte auch für Grohmann und das jetzt gekaufte Unternehmen ATW weiteres Wachstum bedeuten. Erst in dieser Woche hatte Tesla besser als erwartete Umsätze und Gewinne für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Tesla hatte außerdem seine Verkaufsziele für das laufende Jahr in Höhe von mindestens 500.000 Automobilen bestätigt.

Tesla-Aktie ohne Impulse

Doch die Aktie von Tesla hatte nach einem kurzen Freudensprung wieder deutlich nachgelassen und bleibt in der Seitwärtsrange zwischen 460 und 330 Dollar. Die 200-Tagelinie (rot) ist zwar aufwärts gerichtet, doch der MACD (Momentum) ist seit einigen Wochen im Abwärtstrend und signalisiert damit eine negative Dynamik. Sie könnte im weiteren Verlauf des Jahres zu weiteren Gewinnmitnahmen führen. Erst wenn der Widerstand an der oberen Begrenzung von 460 Dollar nachhaltig geknackt wird, hellt sich das Chartbild wieder auf.