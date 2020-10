FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der bisherigen Verlustserie in dieser Woche zeichnet sich für den deutschen Aktienmarkt am Freitag zur Eröffnung eine zarte Erholung ab. Positive Impulse liefern die US-Börsen, wo sich der Dow Jones Industrial am Vorabend wegen der Hoffnung auf ein rasches Konjunkturpaket ins Plus vorarbeiten konnte. Ansonsten sorgt die Coronavirus-Pandemie weiter für Unsicherheit.

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax ein Plus von 0,15 Prozent auf 12 562 Punkte. Damit läuft es für das wichtigste deutsche Börsenbarometer auf ein Wochenminus von rund 2,7 Prozent hinaus. Beim EuroStoxx 50 deutete sich am Freitagmorgen ein Anstieg um rund 0,2 Prozent an.