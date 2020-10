Paypal-Kunden in den USA können künftig über die Online-Plattform des Bezahldienstes Kryptowährungen kaufen, halten und verkaufen. Ab 2021 sollen auch Online-Zahlungen mit Digitalwährungen über PayPal möglich sein.

Der Zahlungsdienstleister PayPal öffnet sich für Kryptowährungen. In einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung heißt es: „PayPal führt einen neuen Service ein, der es Benutzern ermöglicht, Kryptowährung zu kaufen, zu halten und zu verkaufen“. Das Angebot sei zunächst auf Kunden in den USA beschränkt.

Ab Anfang 2021 sollen dann auch PayPal-Zahlungen bei 26 Millionen Online-Händlern mit Kryptowährungen möglich sein. Langfristig soll der Service auf weitere Länder ausgeweitet werden.