Auf der Suche nach dem „S“- Soziale Faktoren werden bei Investitionsentscheidung zunehmend wichtiger

Wenn es um Investitionen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) geht, war die „soziale“ Säule für Investoren oft am schwierigsten zu bewerten. Aktuell erwartet fast jeder, dass Unternehmen bei ihrer langfristigen Planung den Klimawandel, Wasserrisiken und andere Umweltfragen berücksichtigen, und es ist schwer, gegen eine gute Unternehmensführung zu argumentieren. Aber soziale Faktoren, wie die Bereitstellung fairer Löhne, das Management der Versorgungskette sowie die Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden sind im Zuge der globalen Corona-Virus-Pandemie verstärkt in den Fokus gerückt.

Bei Calvert wurde und wird die Bedeutung sozialer Faktoren immer wieder betont, insbesondere in Subindustrien wie dem Einzelhandel. Wie die Unternehmen bei diesen Faktoren abschneiden, ist wichtig, weil es ihnen wahrscheinlich helfen oder schaden wird, Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten zu halten und anzuziehen und folglich langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen. Calvert untersucht, wie die Unternehmen in dieser Pandemie-Periode reagieren, als mögliche Blaupause für den wahrscheinlichen Umgang mit künftigen Krisen.

Reaktion auf eine Pandemie