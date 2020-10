Wiesbaden (ots) - Im August 2020 sind in Deutschland 279 Menschen bei

Straßenverkehrsunfällen ums Leben gekommen. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren dies 41 Personen

weniger als im August 2019. Die Zahl der Verletzten sank im August 2020

gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,1 % auf 34 100.



Von Januar bis August 2020 erfasste die Polizei insgesamt 1,5 Millionen

Straßenverkehrsunfälle. Das waren 15,9 % weniger als im entsprechenden

Vorjahreszeitraum. Darunter waren 174 000 Unfälle mit Personenschaden (-12,8 %),

bei denen 1 840 Menschen getötet wurden. Somit kamen 226 weniger Menschen bei

Unfällen auf Deutschlands Straßen ums Leben (-10,9 %) als in den ersten acht

Monaten des Jahres 2019. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr sank um 15,7

% auf 215 400. Diese Entwicklung ist auch auf das durch die Corona-Pandemie

bedingte geringere Verkehrsaufkommen zurückzuführen.





Weitere Informationen:Am Dienstag, 27. Oktober 2020, aktualisiert das Statistische Bundesamt denVerkehrsunfallkalender mit tagesgenauen Ergebnissen zum Unfallgeschehen im 1.Halbjahr 2020. Ausgewählte Ergebnisse für die von der Corona-Pandemie geprägtenMonate März bis Juni 2020 werden an diesem Tag in einer Pressemitteilungveröffentlicht.Ortsgenaue Angaben zu Unfällen mit Personenschaden für die Jahre 2016 bis 2019bietet der interaktive Unfallatlas der Statistischen Ämter des Bundes und derLänder.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Statistik der Straßenverkehrsunfälle, Telefon: +49 (0) 611 / 75 48 52,www.destatis.de/kontakt