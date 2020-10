FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der bisherigen Verlustserie in dieser Woche hat der deutsche Aktienmarkt am Freitagvormittag zu einer leichten Erholung angesetzt. Positive Impulse lieferten die US-Börsen, wo sich der Dow Jones Industrial am Vorabend wegen der Hoffnung auf ein rasches Konjunkturpaket ins Plus vorarbeiten konnte.

Nach einem trägen Handelsstart berappelte sich der Dax und notierte zuletzt 0,84 Prozent höher bei 12 648,66 Punkten. Für die abgelaufene Woche deutet sich für den Leitindex damit aber immer noch ein deutliches Minus von rund 2 Prozent an. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel gewann am Freitag 0,65 Prozent auf 27 366,23 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund 0,9 Prozent auf 3200 Punkte zu.