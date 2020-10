Bremerhaven (ots) - Mit der Kampagne "unglaublich.bremerhaven." werben dieWirtschaftsförderung BIS und die Städtische Wohnungsgesellschaft STÄWOGgemeinsam dafür, die Seestadt als Ort zum Wohnen, Arbeiten, Leben oder Studierenzu wählen. Mit einem Internetauftritt und verstärkten Social-Media-Aktivitätenwollen die Kooperationspartner das Lebensgefühl in der Stadt am Meer authentischnach außen transportieren.Beruflich wie privat bekommen viele Bremerhavener*innen, wenn sie auswärtigenGästen ihre Stadt zeigen, oft zu hören: "Unglaublich, was Bremerhaven alles zubieten hat, das wussten wir nicht." Daher ist es Zeit, neue Wege zu gehen umveraltete Vorurteile über Bremerhaven aufzubrechen und die überraschenden Seitender Stadt herauszuarbeiten. In den nächsten Monaten kommen im Rahmen einerKampagne Menschen über ihre alte oder neue Heimat zu Wort. Auf der Websitehttp://www.unglaublich.bremerhaven.de sowie via Instagram und Facebook werdeninspirierende Stories verbreitet, die den Blick auf Bremerhaven verändern.

Starke Wirtschaft und exzellente Wissenschaft am DeichBremerhaven ist eine Stadt der kurzen Wege mit engagierten großenBranchenleuchttürmen wie zum Beispiel namhaften Lebensmittelproduzenten undführenden Logistikunternehmen aber auch kleineren Arbeitgebern in speziellenNischen, die sich mit Entwicklung, Produktion und Vertrieb von innovativenLebensmittelprodukten befassen. Oder auch Firmen, die erfolgreich an neuen undnachhaltigen Verpackungs- und Isolierkonzepten arbeiten. An der HochschuleBremerhaven gibt es ganz besondere Studiengänge, die Forschungslandschaft isteinzigartig.Oberbürgermeister Melf Grantz: "Wir wollen und müssen mehr zeigen, was für eineunglaublich innovative, lebens- und liebenswerte Stadt unser Bremerhaven ist.Wir können bezahlbares Wohnen und eine hohe Lebensqualität am Wasser bieten. Wirhaben einen Strand mitten in der Stadt, die wundervollsten Sonnenuntergänge imNorden und vor allem ein exzellentes Wissenschaftscluster zu Zukunftsthemen! Wirstehen mit anderen Städten im Wettbewerb um kluge Köpfe oder Fachkräfte undsteigen gut gerüstet in den Ring."Erfolgreiches Standortmarketing braucht LebensqualitätNils Schnorrenberger, Geschäftsführer der BIS: "Als Elvis, der King of Rock'nRoll, vor mehr als fünf Jahrzehnten zum ersten Mal europäischen Boden betrat,sagte er bei seiner Ankunft in Bremerhaven: 'I am happy to be here.' Dieser Satzgilt heute für viele Menschen, die schon immer oder noch ganz frisch hierwohnen, arbeiten, leben oder studieren. In unserer Kampagne kommen Gründer*innen