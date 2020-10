Südkorea und Großbritannien veranstalteten das 3. Smart City International Symposium virtuell und präsentierten Entwürfe für Resilienz in der Zeit nach COVID-19

SEOUL, Südkorea, 23. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Die Korea Land, Infrastructure and Transport Promotion Agency (KAIA) hat das dritte jährliche Smart City International Symposium mit dem Thema „Resilience in Smart Cities" am 14. und 15. Oktober in Zusammenarbeit mit Großbritannien erfolgreich abgeschlossen.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde das Symposium in diesem Jahr live übertragen. Die zweitägige virtuelle Veranstaltung wurde von über 4.020 Zuschauern besucht, mit einem Höchstwert von 605 gleichzeitigen Zuschauern.