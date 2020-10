Kann sich die Daimler-Aktie in den nächsten Wochen auf 54 Euro steigern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) legte nach der Veröffentlichung der starken Zahlen für das dritte Quartal im frühen Handel des 23.10.20 um mehr als zwei Prozent zu. Obwohl der Umsatz und Gewinn für das gesamte Geschäftsjahr unterhalb des Vorjahresniveau erwartet wird, bestätigte das Unternehmen unter der Voraussetzung einer Normalisierung des Marktumfeldes den Ausblick.

Laut Analyse von www.godmode-trader.de setzte die Daimler-Aktie seit März 2020 zu einer starken Erholung an. Nach einem Angriff auf ein neues Mehrmonatshoch trat die Aktie in der vergangenen Woche in eine Konsolidierung ein. Gelingt der Ausbruch über 49,49 Euro, dann könnte sich der Aktienkurs auf den Weg zu den Marken von 54,50 Euro und 59,10 Euro machen. Unterhalb von 46,54 Euro würde sich die charttechnische Situation der Daimler-Aktie allerdings wieder eintrüben. Tritt in den nächsten Wochen das positive Szenario in Form eines Kursanstieges der Daimler-Aktie bis in den Bereich von 54 Euro ein, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.