LONDON (dpa-AFX) - Die zunehmend kritische Corona-Lage droht, die konjunkturelle Erholung im Euroraum abzuwürgen. Der vom Institut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex fiel im Oktober um einen Punkt auf 49,4 Zähler, wie das Forschungsunternehmen am Freitag in London mitteilte. Nach dem dritten Rückgang in Folge liegt der Indikator wieder unter der 50-Punkte-Marke. Es wird damit eine wirtschaftliche Schrumpfung angedeutet.

Analysten hatten sogar mit einer noch etwas stärkeren Stimmungseintrübung gerechnet. Allerdings fielen die Umfrageergebnisse aus Deutschland teils besser aus als befürchtet. Die Entwicklung in Deutschland sei jedoch der einzige Lichtblick, erklärte Markit. In Frankreich und der übrigen Eurozone falle das Bild viel trüber aus.