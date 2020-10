Prospekt gebilligt – die bereits angekündigte Anleihe-Emission der Noratis AG startet in der kommenden Woche. Die fünfjährige Noratis-Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000A3H2TV6) wird jährlich mit 5,50% verzinst und hat ein Gesamtvolumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die Zeichnungsfrist im Rahmen des öffentlichen Angebots beginnt am 26.10.2020 und läuft voraussichtlich bis zum 09.11.2020. Der Wertpapierprospekt wurde heute von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde CSSF gebilligt.

Eckdaten der Noratis-Anleihe 2020/25

ISIN: DE000A3H2TV6

Volumen: 50 Millionen Euro

Zinskupon: 5,50% p.a.

Zinszahlung: jährlich am 11.11.

Laufzeit: 5 Jahre

Endfälligkeit: 11.11.2025

Zeichnung: 26.10. bis 09.11.2020

Mindestzeichnungssumme 1.000 Euro

Börse Frankfurt

Hinweis: Sole Global Coordinator und Bookrunner ist die ICF BANK AG aus Frankfurt.

Emissionserlöse

Mit den Erlösen aus der Unternehmensanleihe beabsichtigt Noratis, das Geschäftsmodell als Bestandsentwickler von attraktivem und gleichzeitig bezahlbarem Wohnraum in Deutschland auszuweiten und in weitere profitable Immobilienportfolios zu investieren.

INFO: Noratis verfügt aktuell über einen Immobilienbestand inklusive bereits gekaufter aber noch nicht bilanziell erfasster Objekte von mehr als 3.400 Wohnungen in Deutschland.

Finanzkennzahlen

Im ersten Halbjahr 2020 erwirtschaftete die Noratis AG laufende Mieteinnahmen von 8,0 Mio. Euro, damit erhöhten sich die Mieteinnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35 Prozent. Die Eigenkapitalquote zum Ende des 1. Halbjahres 2020 belief sich auf 22,6 Prozent nach HGB-Rechnungslegung und im September 2020 hat Noratis das Eigenkapital durch eine Kapitalerhöhung mit einem Mittelzufluss von brutto 16,9 Mio. Euro deutlich erhöht.

INFO: Mit der zur Merz-Gruppe gehörenden Merz Real Estate GmbH & Co. KG (Merz) verfügt Noratis über einen starken Ankeraktionär, der das Unternehmen bei seiner Expansionsstrategie begleitet. Aktuell ist Merz mit rd. 47,7 Prozent an Noratis beteiligt. Im Rahmen einer Investoren- und Festbezugsvereinbarung hatte sich Merz Anfang des Jahres verpflichtet, bis Ende 2024 durch Kapitalmaßnahmen bis zu 50 Mio. Euro in Noratis zu investieren.

