RBC belässt DAIMLER AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Daimler nach endgültigen Zahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Diese stimmten mit den vorläufigen Daten von Mitte Oktober überein, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die 2020er-Prognose von Daimler deute indes an, dass die Margen im Pkw- und Van-Geschäft aus dem dritten Quartal wohl nicht aufrecht erhalten werden könnten./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2020 / 03:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2020 / 03:55 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Daimler Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de