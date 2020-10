Wenn ich nur 1 Aktie kaufen könnte, wäre es diese

Die Luxusmarke

Die meisten Menschen kennen RH als hochwertiges Möbelhaus. Doch das Unternehmen will viel mehr sein. Am 1. August betrieb das Unternehmen 68 Standorte in den wichtigsten Märkten in den USA und Kanada. Diese Ausstellungsräume richten sich an das wohlhabendste Segment der Bevölkerung. Sie sind so konzipiert, dass sie sich von allen anderen in der Einzelhandelslandschaft unterscheiden. Es werden ganze Kollektionen und nicht nur einzelne Möbelstücke ausgestellt.

RH will diese Galerien in neuere, größere und modernere Läden umwandeln, einige sogar mit Restaurants und Cafés. Diese Designgalerien haben eine durchschnittliche Verkaufsfläche von 33.000 Quadratfuß. All dies ist Teil des Plans, eine komplette Luxusmarke aufzubauen.

Das Management erwartet für das Geschäftsjahr 2020 eine operative Marge von mehr als 20 % und eine Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) von mehr als 50 %. Im September verglich der CEO Gary Friedman in der Ergebnisauswertung für das zweite Quartal RH mit den großen europäischen Modehäusern. Er wolle sich darauf konzentrieren, „diese Marke weiter in den Bereich Luxus zu bringen“. Die hohen Margen sowie der hohe ROIC dürften ihm da sicherlich recht geben.

Chance auf Expansion

Neben der Eröffnung von fünf bis sieben Galerien pro Jahr in den USA hat RH seine Augen auf Großbritannien und Europa gerichtet. Der Markt für hochwertige Möbel ist extrem fragmentiert und die Käufer müssen oft mit mehreren Seiten zusammenarbeiten, um ein Projekt abzuschließen. RH will dieses Problem lösen, indem es die führende Inneneinrichtungsfirma gründet. Das Unternehmen sieht sogar die Möglichkeit, den Design- und Installationsprozess unter seine Fittiche zu nehmen und so das Kundenerlebnis zu verbessern.