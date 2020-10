FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einer angehobenen Gewinnprognose und der Profitabilität im dritten Quartal hat Daimler vor dem Wochenende die Anleger von sich überzeugt. Die Aktien des Stuttgarter Autobauers schafften es am Morgen zeitweise über 49 Euro, zuletzt lagen sie noch mit knapp zwei Prozent im Plus bei 48,86 Euro.

Im Kielwasser der guten Nachrichten aus Schwaben zogen am Freitag europaweit die Kurse im Autosektor an. Der europäische Branchenindex rückte zuletzt um rund eineinhalb Prozent vor. Er gehörte damit in der Branchentabelle zu den Favoriten. Im Dax kletterten auch Volkswagen und BMW um bis zu ein Prozent hoch.