EU-Handelspolitik / Europa sollte nachdrücklich auf fairere Wettbewerbsbedingungen mit China bestehen

Berlin (ots) - Rund 2,3 Prozent der Arbeitsplätze in Deutschland hängen direkt

oder indirekt vom Export nach China ab. Deutschland als größte Wirtschaftsnation

der EU könnte sich daher einen selbstbewussteren Umgang mit China erlauben, ohne

dramatische Konsequenzen fürchten zu müssen. Das Institut der deutschen

Wirtschaft (IW) empfiehlt in einem Gutachten für die Initiative Neue Soziale

Marktwirtschaft (INSM) , mehr Druck auf China auszuüben, damit Peking die

Wettbewerbsverzerrungen seines Staatskapitalismus abbaut. "Deutschland und die

EU sollten in der Handels- und Investitionspolitik selbstbewusster auftreten",

so der Autor des Gutachtens Jürgen Matthes . Zudem brauche es eine stärkere

Kooperation mit den USA in diesem Punkt, vor allem falls es dort zu einem

Machtwechsel kommen sollte.



Das Gutachten sieht die Gefahr, dass hoch subventionierte chinesische Firmen

effizienten europäischen Unternehmen immer mehr Marktanteile streitig machen.

Das IW schlägt daher neben weiteren Klagen im Rahmen der Welthandelsorganisation

(WTO) und einer stärkeren Nutzung bestehender Handelsschutzinstrumente vor, ein

Anti-Subventionsinstrument für den EU-Markt zu schaffen und den Marktzugang bei

öffentlichen Ausschreibungen für Drittländer mit geschlossenem Markt

einschränken zu können. INSM Geschäftsführer Hubertus Pellengahr : "Die Soziale

Marktwirtschaft bildet die Leitlinie der Wirtschaftspolitik der EU. Das

bedeutet: fairer Wettbewerb und freie Preisbildung. Auf die Einhaltung dieser

Grundsätze muss die Bundesregierung in der Beziehung zu China stärker pochen als

bisher. Andernfalls drohen deutsche Unternehmen in Zukunft immer stärker von

chinesischen Konkurrenten aus dem Markt gedrängt zu werden."







EU-Mitgliedstaaten. Dabei käme Deutschland neben Frankreich eine zentrale Rolle

zu. Drei Leitlinien schlägt das IW vor.



- Herstellerinteressen sollten in bestimmten Fällen Vorrang haben.

Subventionierte Produkte aus China sind verlockend billig, aber für

konkurrierende europäische Hersteller möglicherweise existenzbedrohend. IW:

"Es kann kein Recht für die Verwender auf durch Subventionen künstlich und

marktwidrig niedrige Preise geben, wenn dadurch hier wettbewerbsfähige

Arbeitsplätze gefährdet werden."

- Eine stärkere Langfrist-Orientierung ist erforderlich. Die chinesische

Regierung verfolgt langfristige Ziele während in Europa häufig

Legislaturperioden und Berichtsquartale die Strategie bestimmen. Politik und

Wirtschaft in der EU müssen stärker ihre langfristigen Ziele im Blick

behalten, auch wenn das in der kurzen Frist Kosten verursacht, wie etwa mit

Blick auf den Ausbau des 5G-Netzes.

- Standortinteressen sind zu priorisieren Die Sicherung europäischer Produktion

und Arbeitsplätze besonders von KMU sollte bei Interessenkonflikten Vorrang

haben. So sollte die Priorität bei den Verhandlungen um ein bilaterales

Investitionsabkommen mit China nicht auf dem besseren Marktzugang, sondern auf

dem Abbau von Wettbewerbsverzerrungen liegen.



Das IW Gutachten zur Handelspolitik gegenüber China finden Sie unter www.insm.de

(http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=GUEz-2F4ZyOUIqqnJOuuvrQF3o

QfNyyul-2Fnf7LcP81-2FDM-3Doh3-_X3-2Bu0-2FgeXIWFQeCDxFBzcFcFIuVc9n8GLVlsDbodvQ3uM

DfdQHwZSn4hEnZYC-2BHKUG9dL7biOZeGYJIX1NEcWt6JMem8ogh8QUzQGnTqfuHd4CSpY-2FL-2BQ5o

VGWRNMIrx3su3Wkhhg0AsMnZ5LnHsIh1JuQBX782wkVBOU0-2BXP7X1B8NlvDFUmSIqNm4kKVwGSlck7

hBYkRx5rHIa6fd2jScmb-2BPudyTdDvhC7XiHJabRadw2pfF8CyGkel-2BhfNXN2lIjdQkQdswA8WiTt

hj7raSfEKgFNW-2BgxrltdWKpGL5d83QNTbZfdwVQC-2B2By6e3wNqli4G2szw9BkIyIbG4r5i4Pwzz9

MIuCEY3YvG4Y4jBCHtwKph2yzF1x3PUGqF-2B-2FwCTkiTZxopT69Gov-2BpD-2Bg-3D-3D) .



Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist ein überparteiliches Bündnis aus

Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Sie wirbt für die Grundsätze der Sozialen

Marktwirtschaft in Deutschland und gibt Anstöße für eine moderne

marktwirtschaftliche Politik. Die INSM wird von den Arbeitgeberverbänden der

Metall- und Elektro-Industrie finanziert.



Pressekontakt:



Pressesprecher INSM: Florian von Hennet, Tel. 030 27877-174;

mailto:hennet@insm.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/39474/4742477

OTS: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)





Für eine robustere Positionierung brauche es Einigkeit zwischen denEU-Mitgliedstaaten. Dabei käme Deutschland neben Frankreich eine zentrale Rollezu. Drei Leitlinien schlägt das IW vor.- Herstellerinteressen sollten in bestimmten Fällen Vorrang haben.Subventionierte Produkte aus China sind verlockend billig, aber fürkonkurrierende europäische Hersteller möglicherweise existenzbedrohend. IW:"Es kann kein Recht für die Verwender auf durch Subventionen künstlich undmarktwidrig niedrige Preise geben, wenn dadurch hier wettbewerbsfähigeArbeitsplätze gefährdet werden."- Eine stärkere Langfrist-Orientierung ist erforderlich. Die chinesischeRegierung verfolgt langfristige Ziele während in Europa häufigLegislaturperioden und Berichtsquartale die Strategie bestimmen. Politik undWirtschaft in der EU müssen stärker ihre langfristigen Ziele im Blickbehalten, auch wenn das in der kurzen Frist Kosten verursacht, wie etwa mitBlick auf den Ausbau des 5G-Netzes.- Standortinteressen sind zu priorisieren Die Sicherung europäischer Produktionund Arbeitsplätze besonders von KMU sollte bei Interessenkonflikten Vorranghaben. So sollte die Priorität bei den Verhandlungen um ein bilateralesInvestitionsabkommen mit China nicht auf dem besseren Marktzugang, sondern aufdem Abbau von Wettbewerbsverzerrungen liegen.Das IW Gutachten zur Handelspolitik gegenüber China finden Sie unter www.insm.de(http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=GUEz-2F4ZyOUIqqnJOuuvrQF3oQfNyyul-2Fnf7LcP81-2FDM-3Doh3-_X3-2Bu0-2FgeXIWFQeCDxFBzcFcFIuVc9n8GLVlsDbodvQ3uMDfdQHwZSn4hEnZYC-2BHKUG9dL7biOZeGYJIX1NEcWt6JMem8ogh8QUzQGnTqfuHd4CSpY-2FL-2BQ5oVGWRNMIrx3su3Wkhhg0AsMnZ5LnHsIh1JuQBX782wkVBOU0-2BXP7X1B8NlvDFUmSIqNm4kKVwGSlck7hBYkRx5rHIa6fd2jScmb-2BPudyTdDvhC7XiHJabRadw2pfF8CyGkel-2BhfNXN2lIjdQkQdswA8WiTthj7raSfEKgFNW-2BgxrltdWKpGL5d83QNTbZfdwVQC-2B2By6e3wNqli4G2szw9BkIyIbG4r5i4Pwzz9MIuCEY3YvG4Y4jBCHtwKph2yzF1x3PUGqF-2B-2FwCTkiTZxopT69Gov-2BpD-2Bg-3D-3D) .Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist ein überparteiliches Bündnis ausPolitik, Wirtschaft und Wissenschaft. Sie wirbt für die Grundsätze der SozialenMarktwirtschaft in Deutschland und gibt Anstöße für eine modernemarktwirtschaftliche Politik. Die INSM wird von den Arbeitgeberverbänden derMetall- und Elektro-Industrie finanziert.Pressekontakt:Pressesprecher INSM: Florian von Hennet, Tel. 030 27877-174;mailto:hennet@insm.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/39474/4742477OTS: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)