Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX läuft am Freitag auf einen versöhnlichen Wochenabschluss zu. Kurz nach 12:30 Uhr wurde der Index mit 12.680 Punkten berechnet und damit 1,1 Prozent stärker als bei Vortagesschluss. Die letzten Tage hatte es mit höher werdenden Corona-Infektionszahlen kontinuierlich sinkende Kurse im wichtigsten deutschen Aktienindex gegeben.

Alle Papiere waren am Mittag im Plus, außer die beiden Immobilienkonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen , die jeweils 0,1 Prozent im Minus nachließen. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 23.525,89 Punkten geschlossen (+0,22 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1846 US-Dollar (+0,21 Prozent). DAX jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de