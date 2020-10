Hamburg (ots) - Ab sofort bietet die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in

Zusammenarbeit mit der vyble AG bundesweit ein intelligentes HR-Portal an. Die

Personalverwaltung wird vollkommen digital, die Abläufe transparent und die

Zusammenarbeit effizient.



Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (BDO) hatte sich zum Ziel gesetzt,

die von ihr angebotenen Services im Bereich der Personalverwaltung und

Personalabrechnung auszubauen, um ihre Mandanten noch intensiver zu betreuen und

weitere Leistungen anbieten zu können. Es ging darum, die mit der

Entgeltabrechnung betrauten Mitarbeiter von zeitraubenden und redundanten

Tätigkeiten zu befreien und mehr Zeit für beratende und serviceorientierte

Leistungen zu schaffen. Hierfür suchte BDO einen geeigneten

Digitalisierungspartner und wurde mit dem Rostocker Unternehmen vyble AG fündig.





Über 10 Monate haben sie gemeinsam die Plattform weiterentwickelt und an dieBedürfnisse von BDO und ihren Mandanten angepasst. Das Ergebnis ist einintelligentes und vollkommen digitales HR-Portal, welches dem Unternehmen dieeigene Personalverwaltung ermöglicht und gleichzeitig sämtliche Informationenmit hoher Qualität für die Entgeltabrechnung bereitstellt.Arbeitgeber profitieren von kompakten und visualisierten Ergebnissen, einemManager Self-Service, der digitalen Personalakte, onboarding Routinen und einempapierlosen Vertragsmanagement. Arbeitnehmer erhalten in einem EmployeeSelf-Service Zugriff auf ihre persönlichen Daten und empfangenEntgeltabrechnungen und persönliche Dokumente elektronisch. Urlaub,Abwesenheiten und Reisekosten können im Portal erstellt, beantragt und genehmigtwerden. Digital und in Echtzeit.Lars Buschmeier, Senior Manager und Leiter des Projekts bei BDO über dasHR-Portal und die Zusammenarbeit mit vyble: "vyble bietet idealeVoraussetzungen, um das Personalmanagement und die Abrechnungsprozesse deutlicheffizienter und stabiler abzubilden. Personalverwaltung ist so viel mehr alseine Abrechnung. Wir möchten dem Wort "Human Resources" gerecht werden undunsere Mandanten und uns in die Lage versetzen, diese wertvolle Ressourceeffizient einzusetzen. Ausgebildete Fachmitarbeiter sollen keine Zeiten füradministrative oder systembedingte Tätigkeiten aufwenden müssen. Mit unsererneuen Lösung können wir unseren Mandanten ein vollwertiges und integriertesHR-Portal zur Verfügung stellen und gemeinsam profitieren. Hierbei war es unswichtig, die hohe Qualität unserer Dienstleistung mit der Digitalisierung zuvereinen. Ein kompromissbehaftetes entweder oder kam für uns nicht in Frage. Die