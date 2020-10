DE30: Solide deutsche PMI-Daten stärken die europäischen Indizes

++

Die europäischen Aktienmärkte handeln am Freitag höher, nachdem die positiven PMI-Daten aus Deutschland veröffentlicht wurden. Allerdings hat sich die Situation im Dienstleistungssektor im Oktober sowohl in Deutschland als auch in Frankreich im Vergleich zum Vormonat verschlechtert. Die letzte US-Präsidentschaftsdebatte, die in der vergangenen Nacht stattfand, hatte einen geringen Einfluss auf die Märkte.

Der DE30 setzt die Erholung vom gestrigen Tiefstand bei 12.350 Punkten fort. Nach der Veröffentlichung der PMI-Daten befanden sich die Anleger in Kauflaune. Die Aufwärtsbewegung wurde zunächst in der Nähe des 33er-EMAs (grüne Linie, H4-Chart) gestoppt. Die Gewinne können sich jedoch in Richtung 12.770 Punkten ausdehnen, wo sich die Obergrenze der Overbalance-Struktur befindet (gelber Kasten). Ein Durchbruch dieser Hürde könnte ein Hinweis auf eine größere Aufwärtsbewegung sein. Quelle: xStation 5

Unternehmensnachrichten

Daimler (DAI.DE) veröffentlichte heute die endgültigen Ergebnisse des dritten Quartals. Der Umsatz lag mit 40,3 Milliarden € um 6,9% unter dem Vorjahreswert und verfehlte auch den Durchschnittswert von 40,7 Milliarden €. Auf der anderen Seite war das EBIT im dritten Quartal mit 3,07 Milliarden € um 14% höher als im Vorjahr und lag über der Erwartungen von 2,89 Milliarden €. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Absatz und der Umsatz im Gesamtjahr 2020 deutlich niedriger sein werden als 2019. Dank einer starken Absatzerholung in China rechnet Daimler für das Gesamtjahr jedoch mit einem EBIT in der Nähe des Vorjahresniveaus.

Die US Federal Trade Commission genehmigte die Übernahme von Varian Medical Systems durch Siemens Healthineers (SHL.DE). Die beiden Unternehmen benötigen noch Genehmigungen aus anderen Ländern. Das Geschäft wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2021 abgeschlossen.

Airbus (AIR.DE) hat seine Zulieferer gebeten, sich auf die Lieferung von Bauteilen für eine monatliche Produktionsrate von 47 A320neo-Flugzeugen in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2021 vorzubereiten. Die europäischen Flugzeughersteller planen, eine monatliche Produktionsrate von 40 Flugzeugen in der ersten Hälfte des Jahres 2021 beizubehalten. Im späteren Verlauf des Jahres soll die Produktionsrate erhöht werden.

Die DE30-Mitglieder um 11:31 Uhr. Quelle Bloomberg

