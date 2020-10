Nach beispiellosen Hilfs- und Stimuluspaketen: Ist die gestiegene Staatsverschuldung langfristig tragbar?

Die globalen Regierungen haben auf die Covid-19-Pandemie reagiert, indem sie beispiellose Hilfs- und Stimuluspakete geschnürt haben, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Gleichzeitig sind die Steuereinnahmen eingebrochen. Dadurch ist die Staatsverschuldung enorm gestiegen. Unterdessen haben sich Unternehmen die nötige Liquidität gesichert, um die Krise zu überstehen, indem sie Kreditlinien bei Banken ausgeschöpft oder Unternehmensanleihen begeben haben. Invesco-Chefökonom John Greenwood geht davon aus, dass der private Sektor seine Schulden in den nächsten zwei bis drei Jahren wieder zurückführen wird, die staatliche Schuldenlast aber noch viele Jahre erhöht bleiben wird.

Regierungen in aller Welt müssen sich auf eine Gratwanderung einstellen: Auf der einen Seite müssen sie versuchen, ihre rekordhohen Haushaltsdefizite wieder zu reduzieren, auf der anderen aber die Wirtschaft auf den Wachstumspfad zurückführen. Greenwood zufolge stellen sich aus Anlegersicht vor diesem Hintergrund drei zentrale Fragen: Ist der Anstieg der Staatsverschuldung tragbar? Wie groß wird die Last sein, die Steuerzahler dadurch in Zukunft zu schultern haben werden? Und ist eine Rückkehr der Volkswirtschaften auf einen normalen Wachstumspfad in absehbarer Zeit denkbar?