Die Weltwirtschaft: Der lange steinige Weg zurück

Die JPMorgan Global Purchasing Manager Indexes (PMI), die einen breit gestreuten Indikator für das Unternehmervertrauen auf den Sektoren Produktion und Dienstleistungen darstellen, fielen im Februar auf unter 50 (ein Zeichen für Kontraktion), wiesen im April schockierend niedrige Tiefstände auf und begannen dann, sich zu erholen. Im Juli kletterten die PMI sowohl für das herstellende Gewerbe als auch für Dienstleistungen auf über 50 und wiesen im August Stände von 51,8 bzw. 51,9 aus, was dem weltweiten Anstieg auf beiden Sektoren entsprach. In den Sommermonaten war ebenfalls ein Anstieg der Wachstumsindikatoren zu verzeichnen, und für die Volkswirtschaften der wichtigsten Industrienationen wurde mit einem annualisierten zweistelligen BIP-Wachstum für das 3. Quartal gerechnet.

Dennoch gibt es bereits Anzeichen für eine Abschwächung des Wachstumsmomentums. Das Wachstum im 4. Quartal wird unvermeidlicherweise hinter dem des 3. Quartals zurückbleiben und die großen Industrieländer werden mit ihren BIP-Wachstumsdaten für das Jahr 2020 tief in die roten Zahlen rutschen. Die Erholung der chinesischen Volkswirtschaft verlief nicht synchron mit dem Rest der Welt, da der Höhepunkt der Infektionswelle das Land bereits im Februar getroffen hatte und die Erholungsphase somit im 2. Quartal einsetzte, während in den meisten anderen Teilen der Welt gerade der Lockdown begann. Der drakonische Lockdown in China erwies sich als ein sehr wirksames Mittel zur Begrenzung der Virusverbreitung. Daher hat die Wirtschaft dort weniger gelitten und erholte sich früher. Infolgedessen wird für China ein positives Wachstum für das Kalenderjahr 2020 erwartet, und eventuell konnte das Land die COVID bedingten Produktionsverluste bereits wieder aufholen.

Es herrscht jedoch weiterhin hohe Unsicherheit darüber, wann die anderen großen Volkswirtschaften ihre Aktivität von vor der COVID-19-Pandemie wieder erreichen werden. Die US-Notenbank hat ihre Wachstumsprognose nach oben revidiert. Sie erwartet nun für 2020 einen geringeren BIP-Rückgang und geht davon aus, dass die USA bis Ende 2021 wieder vollkommen die früheren Produktionsstände erzielen dürften. Konsensprognosen basieren auf ähnlichen Annahmen für die USA, während Europa und Japan erheblich länger brauchen dürften. Der vor uns liegende Weg könnte holprig werden, da die Weltwirtschaft mit der Pandemie und ihren verbleibenden Auswirkungen zu kämpfen hat.