DGAP-Ad-hoc: HanseYachts Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

HanseYachts AG legt Eckdaten für Kapitalerhöhung fest:



23.10.2020 / 14:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HanseYachts AG legt Eckdaten für Kapitalerhöhung fest: Vorstand hat sich verpflichtet für insgesamt bis zu 230.000 Euro Aktien zu kaufen, weitere nicht-gezeichnete können von institutionellen Anlegern erworben werden



Greifswald, 23. Oktober 2012 - Der Vorstand der HanseYachts AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung der am 29. September 2020 angekündigten Kapitalerhöhungen beschlossen und deren Eckpunkte festgelegt.

Die Barkapitalerhöhung wird durch Ausgabe von bis zu 941.102 neuen Aktien mit einem Bezugspreis von EUR 3,80 je Akte durchgeführt. Dementsprechend können die Aktionäre der Gesellschaft neue Aktien in einem Bezugsverhältnis von 3:1 beziehen, d.h. für je drei alte Aktien kann eine neue Aktie bezogen werden. Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA und die HY Beteiligungs GmbH haben zugunsten der anderen Aktionäre der Gesellschaft auf ihre Bezugsrechte verzichtet. Die Bezugsfrist soll am 27. Oktober beginnen und am 9. November 2020 enden.