Unigold durchschneidet 14,0 Meter mit einem Durchschnittsgehalt von 14,94 g/t Au bei Target C auf dem Candelones Extension Deposit

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Toronto, ON – 23. Oktober 2020 – Unigold Inc. („Unigold“ oder das “Unternehmen”) (TSXV:UGD – WKN:A14VMZ – FWB:UBG1 – OTCQX:UGDIF) freut sich, die Ergebnisse seiner laufenden Explorationsbohrungen bei der Lagerstätte Candelones Extension, die Teil der zu 100 % unternehmenseigenen Neita-Konzession in der Dominikanischen Republik ist, bekannt zu geben.

Highlights:

LP20-162 durch schnitt 14,0 Meter mit durchschnittlich 14,94 g/t Au, 51,6 g/t Ag , 0,3% Cu , 3,6% Zn und einen zweiten Abschnitt von 6,0 Metern mit durchschnittlich 10,30 g/t Au, 5,0 g/t Ag , 0,3% Cu und 1,7% Zn ;

Die Mineralisierung ist am oberen und unteren Kontakt eines mafischen Magnetganges lokalisiert, der als potenzielle Markierungseinheit angepeilt wurde;

Die hochgradige Mineralisierung befindet sich innerhalb von 100 Metern der Oberfläche;

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die magnetischen mafischen Gänge möglicherweise die Lage von epithermalen Zufuhrsystemen hervorheben.

Die Bohrungen werden fortgesetzt, um potenzielle epithermale Zufuhrsysteme bei den Zielen B und C der Lagerstätte Candelones Extension zu testen. Das Unternehmen hat 12 Bohrlöcher (4742 m) des geplanten 15.000-Meter-Programms abgeschlossen (Ref: Abbildung 1). Die Bohrungen bei Ziel C konzentrieren sich auf das Aufspüren einer vermuteten Verwerfungsstruktur, die von einem oder mehreren späten mafischen Deich(en) intrudiert wurde. Eine hochgradige Gold- und Silbermineralisierung ist am oder in der Nähe des Kontakts des magnetischen Deichs lokalisiert, was darauf hindeutet, dass dies einen potenziellen Markierungshorizont darstellen könnte, der als Richtschnur für künftige Bohrungen dienen könnte.

Joe Hamilton, Vorsitzender und CEO von Unigold, stellt dazu fest: "LP20-162 ist das erste verarbeitete Bohrloch, bei dem getestet wird, ob die mafischen Gänge nach der Mineralisierung möglicherweise Verwerfungszonen im Dazit des Wirtsgesteins markieren. Diese Verwerfungszonen dienten wahrscheinlich als brekziöse Kanäle für eine epithermale Mineralisierung. Unser Explorationsmodell deutet darauf hin, dass diese mafischen Gänge nicht nur potenzielle Kanäle definieren, sondern auch die Mineralisierung remobilisiert und entlang des Kontaktes der Gänge konzentriert haben. Die Mineralisierung ist erstaunlich konsistent und gleichmäßig entlang der Abschnittslänge verteilt und reicht von 5,0 g/t bis 32,0 g/t. Dieser Abschnitt befindet sich innerhalb von 100 Metern der Oberfläche.“

Bei LP20-162 handelte es sich um ein Scherenloch, das in Richtung Süden gebohrt wurde und die Geometrie des Deichs bei Ziel C bestätigen sollte und außerdem genügend Material für weitere metallurgische Tests liefern sollte. Das Bohrloch durchschnitt die Zielmineralisierung wie geplant entlang des Kontaktes eines interpretierten, subvertikalen, mafischen Post-Mineralisierungs-Gangs. Diese mafischen Gänge im Spätstadium scheinen Verwerfungszonen zu definieren, die über einen längeren Zeitraum aktiv waren und als Leitungen für mehrere Mineralisierungsereignisse dienten. Die oberen (über 146 m) und unteren Kontakte (unter 189 m) der grobkörnigen epithermalen Mineralisierung sind scharfkantig und können sowohl durch Untersuchungen als auch visuell definiert werden. Der Gang und die epithermale Mineralisierung überbrücken die allgegenwärtige feinkörnige, niedriggradigere vereinzelte Mineralisierung, die tiefer im Bohrloch zu finden ist.

Tabelle 1.0 – Die wichtigsten Ergebnisse bei LP20-162



Target Hole (#) From (m) To (m) Interval

(m) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (%) Zn (%) C LP20-162 144.00 228.00 84.00 3.91 9.9 0.10 0.90 including 146.00 160.00 14.00 14.94 51.6 0.30 3.60 and 183.00 189.00 6.00 10.30 5.0 0.30 1.70

QA/QC



Beim Diamantbohren werden sowohl HQ- als auch NQ-Durchmesser-Werkzeuge verwendet. Bohrungen werden mit HQ-Durchmesserwerkzeugen vorbereitet, bevor sie zur Fertigstellung der Bohrung auf NQ-Werkzeuge reduziert werden. Der Kern wird in der Protokollierungseinrichtung vor Ort entgegengenommen, wo er fotografiert, für geotechnische und geologische Daten protokolliert und anderen physikalischen Tests unterzogen wird, einschließlich einer Analyse der magnetischen Suszeptibilität und des spezifischen Gewichts. Die Proben werden identifiziert, aufgezeichnet, mit einer nassen Diamantsäge gespalten, und die Hälfte des Kerns wird zur Untersuchung verschickt, während die andere Hälfte vor Ort gelagert wird. Es wird eine Standardprobenlänge von 1,0 Metern verwendet. Zertifizierte Standards und Rohlinge werden nach dem Zufallsprinzip in den Probenstrom eingebracht und machen etwa 5-10% des Probenstroms aus. Die Proben werden an eine von Bureau Veritas betriebene Probenaufbereitungsanlage in der Dominikanischen Republik versandt. Die Analyse wird im Labor von Bureau Veritas Commodities Canada Ltd. in Vancouver, BC Kanada, durchgeführt. Alle Proben werden mittels einer 50-Gramm-Blei-Sammel-Brandprobenfusion mit atomarem Adsorptionsabschluss auf Gold analysiert. Darüber hinaus werden die meisten Proben auch mit einer 36-Elemente-Mehrsäure-ICP-ES-Analysemethode auf Gold untersucht.

Wes Hanson P.Geo., Chief Operating Officer von Unigold, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Tabelle 2.0 - Alle Ergebnisse LP20-162



From To Interval Au (g/t) Ag (g/t) Cu (%) Zn (%) From To Interval Au

(g/t) Ag

(g/t) Cu (%) Zn (%) 144.0 145.0 1.0 0.35 2.7 0.0 0.0 195.0 196.0 1.0 1.09 0.3 0.0 0.0 145.0 146.0 1.0 1.33 3.9 0.0 0.0 196.0 197.0 1.0 0.24 0.3 0.0 0.0 146.0 147.0 1.0 5.48 18.0 0.0 0.2 197.0 198.0 1.0 0.05 0.3 0.0 0.0 147.0 148.0 1.0 32.50 189.9 0.2 0.9 198.0 199.0 1.0 0.03 0.3 0.0 0.0 148.0 149.0 1.0 12.40 38.7 0.0 0.2 205.0 206.0 1.0 7.61 5.5 0.1 1.0 149.0 150.0 1.0 20.60 78.8 0.2 2.1 206.0 207.0 1.0 2.11 2.7 0.1 0.7 150.0 151.0 1.0 24.10 114.1 0.4 3.8 207.0 208.0 1.0 1.49 2.5 0.0 0.1 151.0 152.0 1.0 11.30 64.0 0.2 1.5 208.0 209.0 1.0 0.75 1.6 0.0 0.1 152.0 153.0 1.0 0.75 9.2 0.0 0.0 209.0 210.0 1.0 2.51 1.5 0.0 0.2 153.0 154.0 1.0 9.70 89.4 0.4 8.6 210.0 211.0 1.0 4.55 2.6 0.1 0.7 154.0 155.0 1.0 20.30 52.5 0.5 10.1 211.0 212.0 1.0 1.32 1.1 0.1 0.1 155.0 156.0 1.0 20.60 33.7 0.5 10.2 212.0 213.0 1.0 1.79 1.7 0.2 0.1 156.0 157.0 1.0 7.40 10.1 0.2 3.6 213.0 214.0 1.0 2.33 2.6 0.3 0.5 157.0 158.0 1.0 9.89 7.1 0.2 1.9 214.0 215.0 1.0 0.96 1.6 0.1 0.0 158.0 159.0 1.0 10.50 7.0 0.2 3.2 215.0 216.0 1.0 3.11 3.6 0.2 1.2 159.0 160.0 1.0 23.70 9.4 0.5 3.6 216.0 217.0 1.0 2.36 3.9 0.1 1.0 146.0 160.0 14.0 14.94 51.6 0.3 3.6 217.0 218.0 1.0 1.89 3.3 0.1 0.8 Mafic Dike 218.0 219.0 1.0 3.46 7.2 0.2 1.0 183.0 184.0 1.0 9.62 13.3 0.2 3.8 219.0 220.0 1.0 0.94 2.1 0.1 0.1 184.0 185.0 1.0 8.01 2.9 0.2 1.2 220.0 221.0 1.0 1.61 3.6 0.1 0.5 185.0 186.0 1.0 7.77 3.1 0.3 0.7 221.0 222.0 1.0 1.31 3.7 0.1 0.8 186.0 187.0 1.0 10.90 4.4 0.4 0.8 222.0 223.0 1.0 1.86 4.4 0.2 1.9 187.0 188.0 1.0 12.90 2.7 0.2 0.5 223.0 224.0 1.0 0.71 1.4 0.0 0.1 188.0 189.0 1.0 12.60 3.3 0.3 3.4 224.0 225.0 1.0 0.54 1.6 0.1 0.0 183.0 189.0 6.0 10.30 5.0 0.3 1.7 225.0 226.0 1.0 0.93 1.6 0.1 0.1 192.0 193.0 1.0 2.14 0.8 0.1 0.2 226.0 227.0 1.0 1.53 2.7 0.1 0.4 193.0 194.0 1.0 2.49 0.7 0.1 0.1 227.0 228.0 1.0 1.76 9.3 0.1 0.7 194.0 195.0 1.0 2.54 0.5 0.0 0.1 144.0 228.0 84.0 3.91 9.9 0.1 0.9



Über Unigold Inc. - Gold in der Karibik

Unigold ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel UGD gehandelt wird und sich in erster Linie auf die Exploration und Erschließung seines Goldvorkommens in der Dominikanischen Republik konzentriert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

www.unigoldinc.com

oder kontaktieren:

Mr. Joseph Hamilton

Chairman & CEO

jhamilton@unigoldinc.com

Tel: +1-416-866-8157





Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von Rohstoffaktien.news – Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://akt.ie/ran-news

Rechtliche Hinweise

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Aussagen, einschließlich Aussagen zu Ereignissen und finanziellen Trends, die sich auf unsere zukünftigen Betriebsergebnisse, unsere Finanzlage und unseren Cashflow auswirken können, können vorausschauende Aussagen im Sinne der bestehenden Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen basieren auf unseren Annahmen und Schätzungen und sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Sie können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "Strategie", "erwartet", "plant", "glaubt", "wird", "schätzt", "beabsichtigt", "Projekte", "Ziele", "Zielvorgaben" und andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung identifizieren. Man kann sie auch daran erkennen, dass sie sich nicht strikt auf historische oder aktuelle Fakten beziehen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei solchen Aussagen lediglich um Vorhersagen oder Meinungen handelt und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich davon abweichen können. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gültig, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Wo dies zutrifft, beanspruchen wir den Schutz des Safe Harbour für zukunftsgerichtete Aussagen gemäß dem (US-amerikanischen) Private Securities Litigation Reform Act von 1995.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die in dieser Meldung angesprochenen PDF-Dokumente finden Sie unter:

Tabellen 1 und 2:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/84c4119f-8976-4b3d ...

Abbildung 1: Längsschnitt mit Blick Richtung Norden:

http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/d58aee78-c6fe-49c9-ac6d- ...

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.